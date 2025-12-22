"> Cuore diviso e sguardo esperto. Beppe Savoldi, “Mister miliardo”, bomber che ha fatto la storia sia a Napoli sia a Bologna, osserva la finale dal divano, pronto a godersi una sfida che promette spettacolo. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino di Napoli, Savoldi non ha dubbi su chi possa spostare gli equilibri di una partita così delicata. «In gare del genere sono sempre gli attaccanti a fare la differenza», spiega l’ex centravanti, aggiungendo però una precisazione che restringe il campo. «Stavolta dico Orsolini da una parte e Neres dall’altra: possono accendere la notte di Riad». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Savoldi: «Orsolini e Neres possono decidere la finale»

Leggi anche: Olympiacos–PSV: intensità al Karaiskakis, dettagli e piazzati possono decidere

Leggi anche: Supercoppa italiana, Buffon esalta i portieri: «Livello altissimo, possono decidere le partite»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Supercoppa Napoli-Bologna, Savoldi: «Super Neres, accenderà la finale».

Supercoppa Napoli-Bologna, Savoldi: «Super Neres, accenderà la finale» - Lui, che è stato bomber di Napoli e Bologna, stasera ha il cuore a metà ma anche tanta voglia di godersi una partita bella ... ilmattino.it