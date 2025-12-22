Sava | controllo della ruota forata automobilista investito Morto Stamattina
Accaduto stamani sulla statale salentina in territorio di Sava. Un automobilistima, causa pneumatico forato, è sceso dal veicolo per controllare. In quel momento arrivava un furgone. L’uomo in strada è stato investito dall’automezzo ed è morto sul colpo. Cause, dinamica ed eventuali responsabilità da accertare. Al lavoro i carabinieri. Nel tarantino quattro morti in tre giorni per sinistri stradali. L'articolo Sava: controllo della ruota forata, automobilista investito. Morto Stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Bari, 25enne morto investito da un'auto mentre soccorreva un altro automobilista sulla statale 16, ferito un amico della vittima - VIDEO
Leggi anche: Cerignola: tir fuori controllo, morto l’autista Incidente stamattina: il mezzo si è ribaltato
Sava: controllo della ruota forata, automobilista investito. Morto Stamattina - Un automobilistima, causa pneumatico forato, è sceso dal veicolo per controllare. noinotizie.it
Tragedia in strada, morto 50enne travolto da un furgone mentre controllava la ruota dell’auto - Un uomo di circa 50 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone mentre era fermo a bor ... msn.com
Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio messa in campo dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Taranto. Nella serata del 10 dicembre, a Sava, un servizio di pattugliamento dinamico condotto dalla Sezione Radiomobile della Compagnia d - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.