Accaduto stamani sulla statale salentina in territorio di Sava. Un automobilistima, causa pneumatico forato, è sceso dal veicolo per controllare. In quel momento arrivava un furgone. L’uomo in strada è stato investito dall’automezzo ed è morto sul colpo. Cause, dinamica ed eventuali responsabilità da accertare. Al lavoro i carabinieri. Nel tarantino quattro morti in tre giorni per sinistri stradali. L'articolo Sava: controllo della ruota forata, automobilista investito. Morto Stamattina proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

