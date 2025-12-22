Fanil Sarvarov, figura chiave nell’ambito militare, rappresentava un elemento cruciale nel funzionamento dell’esercito. La sua eliminazione non è avvenuta per caso, ma sembra mirata a compromettere la stabilità e la coesione delle strutture di comando. Il recente blackout nei collegamenti di Putin evidenzia come episodi di questo tipo possano influire sui piani strategici di livello elevato, portando a una riflessione sulle implicazioni di tali azioni.

Roma, 22 dicembre 2025 – Chiunque sia stato a uccidere Fanil Sarvarov non solo non lo ha scelto a caso, voleva in qualche modo interrompere la catena di comando. La vittima dell’attentato di oggi era infatti un tenente generale delle forse armate russe. Non solo. Era a capo della Direzione per l’addestramento operativo dello Stato maggiore dell’esercito russo. Tradotto in termini semplici: è quello che insegna alle truppe a combattere. Stabilisce la dottrina militate e gli standard di addestramento, adatta l’esercito all’evoluzione del conflitto, coordina le esercitazioni. Investigators work at the car blast site in southern Moscow on December 22, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

