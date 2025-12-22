sarno la polizia di stato arresta un giovane per la reiterata condotta aggressiva in famiglia

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nei giorni scorsi la Polizia di Stato, attraverso personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha proceduto all’arresto di un giovane per il reato di inosservanza del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Il soggetto era stato destinatario della predetta misura a seguito di reiterate condotte aggressive poste in essere nei confronti del padre, culminate in precedenti denunce per rapina ed estorsione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

