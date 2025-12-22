In molte zone d’Italia sarà un bianchissimo Natale. Anche a bassa quota, infatti, si prevede neve mentre in altre località si attendono piogge e venti forti. Sulle Alpi Occidentali attese copiose nevicate con accumuli anche di 100-120 centimetri in sole 24 ore nella zona di Artesina e Prato Nevoso (Alpi Marittime). “Un fenomeno davvero importante come non si vedeva da anni in questa zona” dicono i meteorologi. Fino a Santo Stefano sul Mediterraneo centro-occidentale resterà intrappolata un’area di bassa pressione con maltempo diffuso sull’Italia. Oltre a piogge sparse un pò ovunque e a venti sostenuti dai quadranti orientali tornerà la neve a quote relativamente basse sull’Appennino settentrionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sarà un Natale bianchissimo: neve anche a bassa quota, pioggia e vento fino al Centro-Sud

Leggi anche: Sarà un Natale all'insegna del maltempo: arrivano pioggia, vento e freddo con neve anche a bassa quota

Leggi anche: Meteo, arriva il ciclone di Natale: “Pioggia e neve anche a bassa quota”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bianco Natale in arrivo, tutto vero per queste regioni - Il sogno del “bianco Natale”, ormai andato perso negli ultimi decenni complice il cambiamento climatico, potrebbe finalmente diventare realtà quest’anno, ... meteogiornale.it