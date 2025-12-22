Sarà un Natale all' insegna del maltempo | arrivano pioggia vento e freddo con neve anche a bassa quota

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale all’insegna del maltempo soprattutto al nord, ma le piogge non risparmieranno neanche il centro-sud, Abruzo compreso. Lo spiega l’esperto 3bmeteo Edoardo Ferrara: “l'anticiclone migrerà sul Nord Europa lasciando il Mediterraneo preda di vortice ciclonico, che richiamerà anche aria. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

