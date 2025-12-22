Sarà un Natale all' insegna del maltempo | arrivano pioggia vento e freddo con neve anche a bassa quota
Un Natale all’insegna del maltempo soprattutto al nord, ma le piogge non risparmieranno neanche il centro-sud, Abruzo compreso. Lo spiega l’esperto 3bmeteo Edoardo Ferrara: “l'anticiclone migrerà sul Nord Europa lasciando il Mediterraneo preda di vortice ciclonico, che richiamerà anche aria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: L'inverno gioca d'anticipo: arrivano freddo e neve, anche a bassa quota
Leggi anche: Freddo, pioggia e forse neve a bassa quota: le previsioni per la settimana di Natale a Torino
Sarà un Natale all'insegna del maltempo: arrivano pioggia, vento e freddo con neve anche a bassa quota - "L'anticiclone migrerà sul Nord Europa lasciando il Mediterraneo preda di vortice ciclonico, che richiamerà anche aria fr ... ilpescara.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 23 dicembre: le regioni a rischio - Come già anticipato, domani, martedì 23 dicembre, è prevista l' allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in dieci regioni. fanpage.it
Natale all’insegna del maltempo: in arrivo piogge e temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 6 di domani, martedì 2 ... msn.com
#Meteo La settimana di Natale si apre all'insegna del #maltempo su buona parte del Paese: per la vigilia, Natale e Santo Stefano, vortice freddo sulla penisola. Allerta in 3 regioni. Di Maria Cristina Cusumano #GR1 @MariaCr80667914 x.com
Antivigilia e Vigilia di Natale all'insegna del maltempo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.