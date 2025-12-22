Sarà un buon Natale per la Vuelle Pesaro Rieti travolta pass per le Final Four di Coppa

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

vuelle 91 rieti 73 VUELLE: Trucchetti 15, Bertini 6, Maretto 10, Sakine, De Laurentiis 3, Tambone 19, Reginato, Virginio 5, Felder 9, Bucarelli 7, Miniotas 13, Fainke 4. All. Leka. SEBASTIANI RIETI: Cardi ne, Parravicini 10, Piunti 2, Bellini ne, Palumbo 3, Pascolo 8, Guariglia 11, Perry 20, Piccin 3, Hogue 10, Udom 6, Cicchetti. All. Ciani. Arbitri: Attard, Terranova e Ugolini. Parziali: 18-13, 43-32, 68-51. Tiri liberi: Pesaro 1621, Rieti 1117. Tiri da 3 punti: Pesaro 928, Rieti 620. Rimbalzi: Pesaro 33, Rieti 35. Antisportivi a Tambone e Piunti. Fallo tecnico a Maretto. Spettatori: 3.976. Finisce coi giocatori che fanno festa insieme al pubblico indossando il cappellino di Babbo Natale e le note di "All I want for Christmas is you" in sottofondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

