Sarà un bianco Natale per l’Italia? Ecco dove arriverà la neve nelle settimane di festa

Quest’anno l’inverno si presenta con condizioni di neve più diffuse rispetto agli anni precedenti, grazie a un vortice di aria fredda proveniente dal Nord Europa che ha attraversato il Mediterraneo. Le regioni settentrionali e alcune zone centrali si preparano a vivere un Natale caratterizzato da paesaggi innevati, offrendo un’atmosfera invernale autentica. Resta ora da scoprire quali località potranno approfittare di queste condizioni e come si svilupperanno le festività.

Quest’anno l’inverno ha deciso di fare sul serio proprio per le feste. Se stavate sognando un paesaggio da cartolina, la natura sembra intenzionata ad accontentarvi: un potente vortice di aria fredda proveniente dal Nord Europa ha raggiunto il Mediterraneo, trasformando il Natale 2025 in uno dei più innevati dell’ultimo decennio. Il peggioramento è in corso già in queste ore, colpendo con violenza il Nord-Ovest. Nelle Alpi Marittime, località come Artesina e Prato Nevoso stanno registrando accumuli che non si vedevano da tempo: in poche ore sono caduti oltre 100 centimetri di neve fresca. Chi ha in programma di passare le vacanze in queste zone dovrà fare i conti con paesaggi mozzafiato ma anche con una viabilità difficile, dato che sopra i 1200 metri il manto bianco supererà facilmente il metro e mezzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

