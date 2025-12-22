Firenze, 22 dicembre 2025 – Torna la neve in Toscana a Natale? Dovrebbe, almeno secondo le previsioni di queste ultime ore. Correnti fredde dovrebbero attraversare la regione, portanto temperature sensibilmente più basse. Questa prima metà di dicembre è stata caratterizzata da un clima sostanzialmente mite, per quanto il cielo sia stato prevalentemente coperto. Ma adesso ci dovrebbe essere spazio appunto per correnti che porteranno a un abbassamento delle temperature, con minime in alcune province tra i 3 e i 5 gradi. Resta difficile fare previsioni per tutto il periodo delle Festività, ma l’inizio di gennaio dovrebbe essere ugualmente freddo, soprattutto tra l’1 e il 5 gennaio, nei giorni che porteranno alla Befana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarà un bianco Natale? Dove torna la neve in Toscana. Arriva il freddo, le previsioni

