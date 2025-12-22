Sara Munari la donna alla testa dei ribelli di Askatasuna
Il sindaco Stefano Lo Russo aveva avviato un percorso per far entrare Askatasuna nella legalità. Si chiamava “Bene Comune”, progetto fuori dalla realtà fin dal nome, giacché l’amministrazione comunale e gli antagonisti del centro sociale non condividevano l’obiettivo. Per il primo era normalizzare l’immobile di corso Regina Margherita e consolidare il consenso presso l’associazionismo incolpevole che gli ruota intorno. Per i secondi era guadagnare tempo, perpetuare una situazione criminogena che gli consentiva di finanziare attività eversive, assalti a stazioni e commissariati e fare proselitismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Scuole primarie Munari. Il park sarà migliorato
Leggi anche: "Sarà dura per loro". Askatasuna si prepara alla piazza e guarda ai No Tav
Sara Munari, la donna alla testa dei ribelli di Askatasuna | .it; Egitto, turista italiana muore nella collisione tra due navi da crociera | .it; L'aria che tira, Bassetti sbotta: Non hai capito niente; Giuseppe Conte, la foto della figuraccia in piazza | .it.
Ricambio generazionale, tra i nuovi leader di Aska c’è Munari la “irredimibile” - Sempre in testa ai cortei Pro Pal, per la procura è fra gli autori dell’assalto alla sede della Città metropolitana del 14 novembre e alla sede della Stampa del 28 novembre. torino.repubblica.it
La 24enne #SaraMunari è il punto di riferimento di #Askatasuna: quando era ai domiciliari, il corteo passava sotto la sua finestra. Al vertice del gruppo anche Millesimo e Gastini x.com
Si è conclusa ieri, con la finale di "Sarà Sanremo", la bellissima e intensa avventura dei quattro talentuosi alunni del Liceo Musicale "Bruno Munari" nella città ligure. Per i nostri studenti è stata una settimana ricca di emozioni, musica e crescita professionale, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.