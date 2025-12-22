Sara Munari la donna alla testa dei ribelli di Askatasuna

Il sindaco Stefano Lo Russo aveva avviato un percorso per far entrare Askatasuna nella legalità. Si chiamava “Bene Comune”, progetto fuori dalla realtà fin dal nome, giacché l’amministrazione comunale e gli antagonisti del centro sociale non condividevano l’obiettivo. Per il primo era normalizzare l’immobile di corso Regina Margherita e consolidare il consenso presso l’associazionismo incolpevole che gli ruota intorno. Per i secondi era guadagnare tempo, perpetuare una situazione criminogena che gli consentiva di finanziare attività eversive, assalti a stazioni e commissariati e fare proselitismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sara munari donna testaRicambio generazionale, tra i nuovi leader di Aska c’è Munari la “irredimibile” - Sempre in testa ai cortei Pro Pal, per la procura è fra gli autori dell’assalto alla sede della Città metropolitana del 14 novembre e alla sede della Stampa del 28 novembre. torino.repubblica.it

