Il sindaco Stefano Lo Russo aveva avviato un percorso per far entrare Askatasuna nella legalità. Si chiamava “Bene Comune”, progetto fuori dalla realtà fin dal nome, giacché l’amministrazione comunale e gli antagonisti del centro sociale non condividevano l’obiettivo. Per il primo era normalizzare l’immobile di corso Regina Margherita e consolidare il consenso presso l’associazionismo incolpevole che gli ruota intorno. Per i secondi era guadagnare tempo, perpetuare una situazione criminogena che gli consentiva di finanziare attività eversive, assalti a stazioni e commissariati e fare proselitismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sara Munari, la donna alla testa dei ribelli di Askatasuna

Leggi anche: Scuole primarie Munari. Il park sarà migliorato

Leggi anche: "Sarà dura per loro". Askatasuna si prepara alla piazza e guarda ai No Tav

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sara Munari, la donna alla testa dei ribelli di Askatasuna | .it; Egitto, turista italiana muore nella collisione tra due navi da crociera | .it; L'aria che tira, Bassetti sbotta: Non hai capito niente; Giuseppe Conte, la foto della figuraccia in piazza | .it.

Ricambio generazionale, tra i nuovi leader di Aska c’è Munari la “irredimibile” - Sempre in testa ai cortei Pro Pal, per la procura è fra gli autori dell’assalto alla sede della Città metropolitana del 14 novembre e alla sede della Stampa del 28 novembre. torino.repubblica.it