sara curtis punta in alto

Ai recenti Campionati Europei in vasca corta, disputati a Lublino in Polonia, l’Italia ha vinto per la prima volta nella storia il medagliere generale. È solamente l’ultimo dei grandi successi dell’Italia del nuoto, che ha di recente inanellato diverse prestazioni storiche, risultando così una delle realtà più solide e ricche di talenti a livello internazionale. Ciò che più è cambiato, rispetto alle Nazionali del passato, è la grande profondità della squadra, il continuo innesto di giovani unito alla longevità dei campioni già affermati. Nella stessa Nazionale, che a Lublino era composta da 32 nuotatori, convivono atleti di trent’anni e oltre, come Silvia Di Pietro (1993) e Lorenzo Zazzeri (1994), e giovanissimi esordienti come Irene Burato (2007) o Alessandra Mao (2011). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

