Sara Curtis punta in alto
Sara Curtis, giovane talento della pallanuoto italiana, si distingue per le sue prestazioni di livello. Ai recenti Campionati Europei in vasca corta, disputati a Lublino in Polonia, l’Italia ha vinto per la prima volta nella storia il medagliere generale, confermando la crescita e il valore del movimento sportivo nazionale.
Ai recenti Campionati Europei in vasca corta, disputati a Lublino in Polonia, l’Italia ha vinto per la prima volta nella storia il medagliere generale. È solamente l’ultimo dei grandi successi dell’Italia del nuoto, che ha di recente inanellato diverse prestazioni storiche, risultando così una delle realtà più solide e ricche di talenti a livello internazionale. Ciò che più è cambiato, rispetto alle Nazionali del passato, è la grande profondità della squadra, il continuo innesto di giovani unito alla longevità dei campioni già affermati. Nella stessa Nazionale, che a Lublino era composta da 32 nuotatori, convivono atleti di trent’anni e oltre, come Silvia Di Pietro (1993) e Lorenzo Zazzeri (1994), e giovanissimi esordienti come Irene Burato (2007) o Alessandra Mao (2011). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Leggi anche: Chivu punta in alto: «Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, la strada è lunga. La partita contro il Napoli? Ci sarà tempo di pensarci»
Leggi anche: Sara Curtis oro agli Europei: dalle origini frusinate al nuovo record
Sara Curtis intervista: il sogno LA28, record italiani e University of Virginia · Nuoto; Cesare Butini: “Thomas Ceccon, eclettico e decisivo, sarà fondamentale nei 100/200 dorso e nelle staffette verso Los Angeles 2028”.
Europei, Curtis “ruba” lo scettro a Pilato: la rivelazione di Ceccon sullo scandalo, mentre Barelli prova a calmare le acque - Europei, Sara Curtis toglie lo scettro di promessa a Benedetta Pilato: è lei il volto della nazionale. sport.virgilio.it
Diretta Sara Curtis/ Ottava nei 100 sl, oro a Marrit Steenbergen (Mondiali nuoto 2025 Singapore) - Diretta Sara Curtis finale 100 sl Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale con l'azzurra. ilsussidiario.net
"sara curtis" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Anche tutto lo staff di Savigliano Ig si congratula con Sara Curtis che porta in alto il nome di Savigliano, ma ancora di più porta in alto il nome dei giovani di Savigliano! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.