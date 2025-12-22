Sanzioni a oltranza L’Europa è ancora al fianco dell’Ucraina 

Volodymyr Zelensky lo aveva chiesto poche ore fa. E l’Europa ha detto ancora una volta sì. A meno di 72 ore dall’intesa in extremis tra i leader europei per concedere all’Ucraina un prestito da 90 miliardi da finanziare a mezzo eurobond, alias debito comune, ecco che da Bruxelles arriva la proroga, semestrale, delle sanzioni contro la Russia. Un orizzonte, quello semestrale, ragionevole almeno se si vuole essere ottimisti e sperare in un accordo di pace entro la prossima estate. E così, l’Europa va ancora una volta in soccorso del Paese invaso da Mosca. Il Consiglio dell’Ue ha dunque rinnovato per altri sei mesi, fino al 31 luglio 2026, le misure restrittive nei confronti della Federazione russa in relazione alle azioni di Mosca che continuano a destabilizzare la situazione in Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

