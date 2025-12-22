Santarcangelo premiata la vetrina più bella | l' Oscar dello shopping va al negozio d' arredamento
Alla fine Santarcangelo ha scelto: il secondo Oscar dello Shopping, premio speciale in collaborazione con il Festival Luoghi dell'Anima, va a Gastone Paganelli. E' lui, titolare del negozio d'arredamento La Tua Casa Shabby, il vincitore del contest. A decretarlo una giuria speciale composta da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Spalletti: «Se trovo la mia Juve bella? Non vogliamo essere la vetrina di un negozio, meglio gli abiti stropicciati»
Leggi anche: L'Oscar dello shopping accende le vetrine del centro storico, sconti e buoni fino a 250 euro
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Nel solco di Tonino Guerra, importante riconoscimento per la poesia dialettale assegnato alla 47enne a Santarcangelo di Romagna - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.