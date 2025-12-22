Santa Luce | al via a gennaio i corsi gratuiti su fake news e genitorialità

Il Comune di Santa Luce annuncia l’avvio, nel mese di gennaio 2026, di due percorsi formativi gratuiti rivolti alla cittadinanza: un corso su fake news e disinformazione e un ciclo di incontri dedicato all’educazione alla genitorialità. Entrambi i corsi si svolgeranno alla Sala Niccolini di Santa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

