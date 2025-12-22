Sanremo spuntano i nomi delle coconduttrici! Si proprio loro! Wow

Il conto alla rovescia verso il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo e l’attenzione si concentra sul delicato tema delle coconduttrici che affiancheranno Carlo Conti sul palco del teatro Ariston. Le prime indiscrezioni indicano una forte convergenza tra il mondo del Festival e quello di Ballando con le stelle, con le protagoniste dell’ultimo podio del dance show di Rai 1 considerate come principali candidate per ricoprire i ruoli di primo piano nelle cinque serate in programma dal 24 al 28 febbraio. Secondo fonti interne alla Rai, l’ipotesi rientra in una strategia più ampia di valorizzazione dei format di punta del servizio pubblico, creando un collegamento diretto tra programmi di successo e la kermesse canora. 🔗 Leggi su Tvzap.it

