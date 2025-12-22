Sanremo 2026, l’ipotesi che fa ballare l’Ariston: Carlo Conti guarda al podio di “Ballando con le Stelle” per le conduttrici. Sanremo 2026 è ancora lontano, ma l’aria attorno all’Ariston comincia già a vibrare di indiscrezioni. Una delle più suggestive – e chiacchierate – riguarda Carlo Conti, che secondo i rumors starebbe valutando un’idea tanto pop quanto strategica: scegliere le conduttrici del Festival attingendo direttamente dal podio di Ballando con le Stelle. Un cortocircuito televisivo capace di unire musica, danza e intrattenimento familiare, nel segno della Rai più trasversale. Leggi anche Rai e Mediaset accendono le feste, la programmazione Stando a quanto riporta AdnKronos, Conti vorrebbe sul suo fianco sul palco dell’Ariston le prime tre classificate a Ballando con le Stelle e stiamo parlando di Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo 2026, Carlo Conti e la scelta delle conduttrici: l’ipotesi

Leggi anche: Sanremo 2026, le possibili co-conduttrici di Carlo Conti

Leggi anche: “Le mie Charlie’s Angels”. Conduttrici Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sanremo 2026: Carlo Conti presenta i 30 Big in gara e i titoli delle canzoni; Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni in gara; Sanremo 2026, i titoli delle 30 canzoni dei Big in gara al Festival; Carlo Conti, pioggia di annunci su Sanremo 2026: PrimaFestival e Dopo Festival, ecco il team. E su Amadeus....

Ballando con le stelle “invade” Sanremo 2026, spuntano i nomi di tre nuove co-conduttrici per Carlo Conti - Dopo l'annuncio dei 30 cantanti Big in gara, c'è grande attesa per la scelta dei volti dello ... fanpage.it