Sanremo 2026 Carlo Conti e la scelta delle conduttrici | l’ipotesi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo 2026, l’ipotesi che fa ballare l’Ariston: Carlo Conti guarda al podio di “Ballando con le Stelle” per le conduttrici. Sanremo 2026 è ancora lontano, ma l’aria attorno all’Ariston comincia già a vibrare di indiscrezioni. Una delle più suggestive – e chiacchierate – riguarda Carlo Conti, che secondo i rumors starebbe valutando un’idea tanto pop quanto strategica: scegliere le conduttrici del Festival attingendo direttamente dal podio di Ballando con le Stelle. Un cortocircuito televisivo capace di unire musica, danza e intrattenimento familiare, nel segno della Rai più trasversale. Leggi anche  Rai e Mediaset accendono le feste, la programmazione Stando a quanto riporta AdnKronos, Conti vorrebbe sul suo fianco sul palco dell’Ariston le prime tre classificate a Ballando con le Stelle e stiamo parlando di Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

sanremo 2026 carlo conti e la scelta delle conduttrici l8217ipotesi

© 361magazine.com - Sanremo 2026, Carlo Conti e la scelta delle conduttrici: l’ipotesi

Leggi anche: Sanremo 2026, le possibili co-conduttrici di Carlo Conti

Leggi anche: “Le mie Charlie’s Angels”. Conduttrici Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sanremo 2026: Carlo Conti presenta i 30 Big in gara e i titoli delle canzoni; Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni in gara; Sanremo 2026, i titoli delle 30 canzoni dei Big in gara al Festival; Carlo Conti, pioggia di annunci su Sanremo 2026: PrimaFestival e Dopo Festival, ecco il team. E su Amadeus....

sanremo 2026 carlo contiBallando con le stelle “invade” Sanremo 2026, spuntano i nomi di tre nuove co-conduttrici per Carlo Conti - Dopo l'annuncio dei 30 cantanti Big in gara, c'è grande attesa per la scelta dei volti dello ... fanpage.it

sanremo 2026 carlo contiSanremo 2026, Carlo Conti e la scelta delle conduttrici: l’ipotesi - Sanremo 2026, l’ipotesi che fa ballare l’Ariston: Carlo Conti guarda al podio di “Ballando con le Stelle” per le conduttrici ... 361magazine.com

sanremo 2026 carlo contiSanremo 2026, toto co-conduttrici: c’è pure Barbara d’Urso in lizza - Mancano ancora mesi all'inizio di questa edizione del Festival di Sanremo. lanostratv.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Video Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.