Sanità sorprese nelle nomine della giunta
Nelle recenti nomine della giunta sanitaria emergono alcune novità: si avvicina l’accordo per la nomina di Prioli alla guida dell’Azienda sanitaria ligure, mentre Villa Scassi potrebbe essere assegnata a Petralia. In corsa anche Anfosso per la direzione dell’ospedale di Sanremo. Questi cambiamenti segnano un momento di riorganizzazione nel settore sanitario della regione.
Accordo vicino per Prioli alla guida dell’Azienda sanitaria ligure. Idea Villa Scassi per Petralia. Anfosso in pole per Sanremo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Giunta regionale di Fico, tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente, al vaglio le ultime nomine
Leggi anche: Vertici di Iacp, enti parco e consorzi universitari: ok definitivo della giunta alle nomine
Sanità, sorprese nelle nomine della giunta - Accordo vicino per Prioli alla guida dell’Azienda sanitaria ligure. ilsecoloxix.it
Luca #Argentero: in #Doc4 grandi sorprese e il tema tagli alla sanità x.com
Luca #Argentero: in #Doc4 grandi sorprese e il tema tagli alla sanità - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.