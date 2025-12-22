sanguinetti un mostro in battuta porro match da vero leader

TIZI-OUALOU 5,5: Match tutto in salita per il francese, che non trova praticamente mai la misura delle alzate verso posto due e sbaglia in lunghezza o profondità anche parecchie rigiocate, talvolta esagerando la velocità della palla o esasperando gesti che avrebbero dovuto essere più semplici. Ci mette anche un paio di invasioni di ingordigia, ma anche alcune combinazioni al centro e punti di prima intenzione di assoluta personalità. BUCHEGGER 6: Dà immediatamente un tono alla partita con la serie al servizio che porta Modena sul 6-0 e dalla battuta martella come un fabbro dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valsa, Sanguinetti rimane. Arrivano Porro e Perry - Si conclude come avevano promesso Christian Storci e Alberto Casadei il mercato della Valsa Group Modena, ovvero senza nessuna sorpresa in uscita. ilrestodelcarlino.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Modena Volley Modena Volley comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Mati-Sanguinetti al centro e Perry libero. Verona Volley schiera Christens - facebook.com facebook