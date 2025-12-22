Sangiustese e Montefano non si fanno male
SANGIUSTESE 0 MONTEFANO 0 SANGIUSTESE: Rossi; Lattanzi, Iommi, Raparo, Lanza (13’st Cichella); Wahi Yaya, Strupsceki (20’st Perpepaj), Ruggeri (20’st Crescenzi); Grassi, Innamorati (26’st Paolucci), Di Giminiani (37’st Masi). A disp.: Di Battista, Cognigni, Formentini, Ausili. All.: Sansovini. MONTEFANO: Talozzi; Magini, Bernardi, Frulla (47’st Camilloni), Galeotti; Rosolani, Straccio (14’st Cornero), Bambozzi; Stampella (27’st Rombini), Palmucci (34’st Angelucci), Castignani. A disposizione: Strappini, Ferretti, Fossi, Grassi F., Bonacci. All.: Bilò. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto. La parità è la fotografia di quanto visto in campo tra Sangiustese e Montefano che creano poche premesse perché la partita possa sbloccarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
