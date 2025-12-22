Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della tarda mattinata odierna, a San Salvatore Telesino (BN), i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) hanno tratto in arresto un giovane di 18 anni, di origini marocchine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare, delegata dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di altra attività investigativa. All’interno della camera da letto in uso al giovane, già noto alle forze dell’ordine, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultate in una scatola di scarpe, sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Salvatore Telesino, arresto per detenzione ai fini di spaccio

