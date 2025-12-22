San Martino Valle Caudina si prepara a vivere le festività con il programma di “Illumina la Notte”, un evento che unisce le tradizioni locali e la partecipazione della comunità. La manifestazione rappresenta un’occasione per riscoprire le radici culturali del territorio, offrendo momenti di condivisione e di festa. L’attesa cresce man mano che si avvicina la notte più speciale dell’anno, promuovendo un senso di unità e identità tra gli abitanti.

Tempo di lettura: 2 minuti A San Martino Valle Caudina il cartellone di «Illumina la Notte» accompagna le festività tra il richiamo delle tradizioni e l’attesa per la notte più bella dell’anno. In via Giuseppe Garibaldi è già visitabile il “Presepe nel Presepe”, l’allestimento realizzato dal laboratorio presepiale della Pro Loco e costruito nel tempo grazie al lavoro di volontari e appassionati. Scene della Natività e personaggi a misura d’uomo compongono un percorso che racconta una tradizione radicata, cresciuta negli anni e che è sempre capace di coinvolgere la comunità. All’allestimento hanno contribuito anche i giovani del Forum, che hanno messo in scena una breve rappresentazione di alcuni momenti della nascita di Gesù. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Martino Valle Caudina, tradizione e festa nel cartellone di “Illumina la Notte”

Leggi anche: "Illumina la notte" a San Martino Valle Caudina, il programma degli eventi

Leggi anche: San Martino Valle Caudina in lutto per la morte di Debora Vitagliano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

San Martino. Finanziamento regionale per la promozione della qualità dell’architettura; San Martino, accusato di maltrattamenti in famiglia: assolto; San Martino, accusato di maltrattamenti in famiglia: assolto; 'Caudina Viva', la Valle fa sistema: otto Comuni uniti per rilanciare commercio, identità e futuro.

San Martino Valle Caudina, tradizione e festa nel cartellone di “Illumina la Notte” - A San Martino Valle Caudina il cartellone di «Illumina la Notte» accompagna le festività tra il richiamo delle tradizioni e l’attesa per la notte più bella dell’anno. ntr24.tv