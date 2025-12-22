San Francisco ospita le installazioni artistiche “Lightscape” nel Golden Gate Park, una mostra natalizia che combina musica, luci e atmosfere suggestive. L’evento, aperto al pubblico, offre un’esperienza visiva e sensoriale unica nel suo genere, attirando visitatori di tutte le età. La manifestazione si inserisce nel calendario delle festività, contribuendo a creare un’atmosfera di convivialità e calore durante il periodo natalizio.

Una nuova esposizione natalizia notturna con musica, colori e oltre un milione di luci scintillanti nel Golden Gate Park di San Francisco sta deliziando grandi e bambini. Ci sono peonie torreggianti e campi di luci sul sentiero illuminato lungo un miglio (1,6 chilometri) nel giardino botanico della città. Gli artisti hanno creato ninfee stravaganti e libellule giganti e hanno trasformato un corbezzolo delle Canarie in un albero al neon. I percorsi natalizi immersivi, chiamati Lightscape, si trovano nei giardini gemelli di Chicago, Brooklyn e Londra, ma questo è il primo a San Francisco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - San Francisco, le installazioni artistiche “Lightscape” al Golden Gate Park

San Francisco’s Botanical Garden has transformed into a glowing nighttime wonderland

