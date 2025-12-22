San Demetrio | Il Santo Celebrato il 22 Dicembre

Chi è San Demetrio?. San Demetrio è una figura venerata in diverse parti del mondo, noto per il suo coraggio e la sua fede incrollabile. La celebrazione di San Demetrio il 22 dicembre è un evento significativo per molte comunità cristiane, che lo onorano come un esempio di virtù cristiane e dedizione alla fede. Perché è diventato santo?. San Demetrio nacque in una famiglia cristiana e sin da giovane dimostrò una profonda devozione religiosa. La sua fede lo portò a diventare un soldato dell'esercito romano, dove non nascose mai la sua appartenenza al cristianesimo, nonostante le persecuzioni dell'epoca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

