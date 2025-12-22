Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, chiede un chiarimento al nuovo sovrintendente del Teatro di San Carlo, Fulvio Macciardi. “Non conosco ancora il suo progetto culturale e francamente lo trovo assurdo”, dice il primo cittadino in un’intervista a Repubblica Napoli, tornando sul rapporto con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - San Carlo, Manfredi polemico: "Macciardi? Non conosco ancora il suo progetto culturale, è assurdo"

Leggi anche: San Carlo, il Tar respinge i ricorsi del sindaco Manfredi: Macciardi confermato al vertice del San Carlo

Leggi anche: Teatro San Carlo, respinto il ricorso di Manfredi: Macciardi soprintendente

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manfredi, 'il San Carlo resti fuori dalla polemica politica' - "Il San Carlo è una grande istituzione e quindi deve restare fuori dalla polemica politica e dagli interessi personali. ansa.it

Manfredi, 'Non so cosa voglia fare Macciardi, chiarimento è necessario' - Così, in un'intervista a Repubblica Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi torna sulla questione San Carlo e sul suo rapporto con il nuovo sovrintendente del Massimo partenopeo Fulvio Macciardi. ansa.it

Napoli, Giuli nomina Macciardi al teatro San Carlo: e il sindaco di Manfredi fa ricorso al Tar - Era nell'aria da alcuni giorni, ma la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo a Napoli da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, su proposta ... ilgiornale.it