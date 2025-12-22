Sampdoria ufficiale | Cardenas nuovo capo scouting chi è e dove ha lavorato

La Sampdoria ha ufficializzato l'ingaggio di Samuel Cardenas come nuovo ‘head of scouting’. Sampdoria, ufficiale Cardenas capo dello scouting"Dotato di un profilo professionale di respiro globale e di una consolidata esperienza nel settore, Cardenas avrà il compito di ristrutturare, coordinare e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria, ufficiale: Cardenas nuovo capo scouting, chi è e dove ha lavorato Leggi anche: Micheli (capo scouting del Napoli) è in trattativa avanzata con l’Arsenal Leggi anche: Calciomercato Napoli, Bbc: "Il capo scouting Micheli vicino all'Arsenal" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sampdoria, arriva un nuovo capo dello scouting: scelto direttamente da Fredberg, è l'ex ds del Rakow Czestochowa; Sampdoria, l’invasione di Padova. Già venduti mille biglietti, la Sud spinge per l’impresa; Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds; Calciomercato Sampdoria, Samuel Cardenas nuovo capo scout: lo ha scelto Jesper Fredberg. Sampdoria, ufficiale l'arrivo di Cardenas: sarà il capo dello scouting - Cardenas “avrà il compito di ristrutturare, coordinare e potenziare l'area scouting del club” ... ilsecoloxix.it

UFFICIALE – Sampdoria, Samuel Cardenas è il nuovo capo scouting voluto da Fredberg e Mancini - Samuel Cardenas è il nuovo capo scouting della Sampdoria, scelta condivisa da Fredberg e Mancini per aiutare nello scovare i talenti ... clubdoria46.it

Sampdoria, ufficiale: Cardenas nuovo capo scouting, chi è e dove ha lavorato - Ha lavorato per diverse società in Europa, le ultime esperienze in Belgio con il Gent e in Polonia con il Rakow ... genovatoday.it

Con un comunicato ufficiale pubblicato in mattinata sui propri canali, la Sampdoria ha ufficializzato l'innesto di Samuel Cardenas nel quadro dirigenziale blucerchiato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.