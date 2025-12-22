salvo da leonforte a venezia e ritorno

Verso la fine del febbraio 1976 Salvo - pseudonimo di Salvatore Mangione, il grande artista siciliano morto dieci anni fa - riceveva da parte di Carlo Ripa di Meana l’invito a partecipare alla edizione della Biennale Arte in programma quello stesso anno. All’Allora Presidente della Biennale di Venezia l’artista rispondeva: «Non è senza un moto di piacere che ho ricevuto la sua lettera». E in una missiva successiva precisava un dettaglio solo in apparenza formale: “Il mio nome è Mangione Salvatore, detto Salvo nato a Leonforte (Enna) il 22-5-1947. Nel catalogo spero bene che sia pubblicato per primo il mio nome d’arte e tra parentesi poi il mio nome per esteso”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

