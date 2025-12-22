Salute dall’olio Evo alla frutta secca | alleati anti-cancro nei piatti di Natale

L’alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute, offrendo preziosi strumenti di prevenzione e supporto terapeutico. Durante le festività natalizie, scegliere ingredienti come olio extravergine di oliva e frutta secca può contribuire a rendere i pasti più equilibrati e ricchi di benefici. Un’alimentazione consapevole e varia rappresenta un passo importante per prendersi cura del proprio benessere, anche in occasione delle occasioni speciali.

L’alimentazione non è solo prevenzione ma anche un alleato terapeutico ‘di precisione’ contro il cancro. Infatti, specifiche molecole contenute in alcuni alimenti, tra cui anche cibi tipicamente natalizi, possono agire come veri e propri interruttori per il sistema immunitario, potenziando l’efficacia dell’immunoterapia: dall’acido oleico contenuto nell’olio d’oliva e nella frutta secca, fino al fruttosio dei fichi secchi e dei datteri, al miele alla base di struffoli e torrone, per concludere con l’acido trans-vaccenico che si trova nella carne e nei latticini. Prodotti, tuttavia, da consumare con moderazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Zelten trentino: frutta secca e spezie per un Natale di montagna. Leggi anche: L’olio evo alleato della salute, la conferma in una nuova ricerca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Salute. “Da olio evo a legumi: i cibi “terapeutici” che difendono cuore e cervello” - Dall'olio extravergine ai legumi, dal pesce azzurro alle verdure di stagione, l'alimentazione si conferma il primo strumento di prevenzione ... msn.com

