Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Promuovere in 30 secondi la prevenzione delle patologie cardio-renali-metaboliche. E' l'obiettivo dello spot di Boehringer Ingelheim 'Compagni per la vita', che sarà trasmesso su tutte le reti Mediaset (Canale 5, Rete 4, Top Crime, Twentyseven, Iris, Cine 34, Tgcom 24, R101, Radio Montecarlo Tv) dal 21 al 27 dicembre, entrando nelle case degli italiani nella settimana natalizia per richiamare l'attenzione sulla stretta interconnessione tra le patologie di cuore, reni e metabolismo, e per favorire un cambio di paradigma nella gestione di queste malattie croniche attraverso la prevenzione e l'approccio integrato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, 'Compagni per la vita', spot su prevenzione malattie cuore, reni e metabolismo

Leggi anche: Compagni per la vita, il corto per prevenzione malattie cardio-renali-metaboliche

Leggi anche: Compagni per la vita, il corto per prevenzione malattie cardio-renali-metaboliche

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Compagni Per La Vita, Uno Spot Che Aiuta A Prevenire La Sindrome Metabolica Cardio-renale; Boehringer Ingelheimlancia lo spot “Compagni per la vita” per promuovere la prevenzione delle malattie croniche; Compagni per la vita: uno spot per la salute di cuore e reni; Sulle reti Mediaset “Compagni per la vita”, lo spot che promuove la prevenzione sulle patologie cardio-renali-metaboliche.

Salute, presentato il corto «Compagni per la vita»: quando musica e cinema si connettono con la prevenzione - I compagni di scuola, legati per la vita, anche dopo 35 anni dalla maturità, come la salute di cuore, reni e metabolismo è legata da un equilibrio comune. roma.corriere.it

“Compagni per la vita”, la cura della salute e delle relazioni - Un gruppo di ex compagni di scuola si ritrova dopo tanti anni a casa di Dario, che nel tempo ha trascurato l’amicizia e i controlli medici. interris.it