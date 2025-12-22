Salta Milan-Como in Australia Cosa è successo

Non ci sarà nessuna prima volta come annunciato appena quattro giorni fa con un'ufficialità che adesso non vale più, è nulla: Milan-Como, gara valida per il campionato di Serie A, non si giocherà più a Perth, in Australia, l'8 febbraio. Salta definitivamente la prima gara del massimo campionato di calcio italiano che si sarebbe disputata ben al di fuori dei confini nazionali. Si chiude un caso che ha tenuto banco per molte settimane con numerosi fronti opposti tra favorevoli e contrari. Perché è saltata. Milan-Como, dunque, non si giocherà più a Perth " a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo ": è questa la nota della Lega Serie A e del governo del Western Australia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

