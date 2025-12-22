Salta Milan-Como a Perth Australia la partita si giocherà a San Siro

Milan-Como, in programma l'8 febbraio 2026, non si disputerà a Perth, in Australia. Lo rendono noto Western Australia e Lega Calcio Serie A. Sarebbe stata la prima partita di un campionato europeo di calcio a disputarsi fuori dal proprio Paese. Da quanto si apprende, le parti hanno deciso di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Serie A: Milan-Como a Perth salta per rischi finanziari - Como a Perth è saltata "a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto". ansa.it