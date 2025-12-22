Salta Milan-Como a Perth Australia la partita si giocherà a San Siro
Milan-Como, in programma l'8 febbraio 2026, non si disputerà a Perth, in Australia. Lo rendono noto Western Australia e Lega Calcio Serie A. Sarebbe stata la prima partita di un campionato europeo di calcio a disputarsi fuori dal proprio Paese. Da quanto si apprende, le parti hanno deciso di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Milan-Como non si giocherà a Perth, salta l’accordo per il match di Serie A in Australia
Leggi anche: Milan-Como, dietrofront: niente trasferta a Perth, si giocherà a San Siro. Ecco quando
Milan-Como ufficiale in Australia: partita diretta da arbitro asiatico; Calcio Live: salta Milan-Como a Perth, la rinascita di Kelly, Napoli e Bologna si giocano la Supercoppa; Inter, tre nomi nel mirino (ma per giugno): Vicario, Palestra e Giovane; Simonelli: Milan-Como a Perth? Ipotesi non tramontata.
Serie A: Milan-Como a Perth salta per rischi finanziari - Como a Perth è saltata "a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto". ansa.it
Milan-Como non si giocherà a Perth, salta l'accordo per il match di Serie A in Australia - Como, in programma il prossimo 8 febbraio, non si giocherà più a Perth. msn.com
Milan-Como, niente Australia: i motivi del no (definitivo) alla trasferta a Perth - Como è saltata definitivamente: ecco i motivi del flop e le reazioni in Italia e a Perth. panorama.it
Milan-Como: salta la trasferta di Perth? La svolta inattesa!
SUPERCOPPA 2026: SALTA L'ARABIA! SI VOLA IN FLORIDA #SupercoppaItaliana #SerieA #Florida #Calcio #Milan #LegaSerieA #Usa2026 - facebook.com facebook
Milan, operazione per Gimenez: salta la Roma #ASRoma #ManaManaSportRoma x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.