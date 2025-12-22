Salta la stretta sui lavoratori la manovra verso il sì fra le polemiche

Il governo ha deciso di rimuovere le misure restrittive sui lavoratori sottopagati dal maxiemendamento alla manovra. La scelta, che coinvolge anche altre quattro proposte, avviene nel contesto di un confronto acceso e di polemiche. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle dinamiche politiche e istituzionali legate alle politiche del lavoro e alle strategie di bilancio.

Dietrofront sulla stretta sui lavoratori sottopagati: la misura, insieme ad altre quattro, sarà stralciata dal maxiemendamento alla manovra. La scelta arriva alla fine di una lunga giornata in Senato e dopo molteplici interlocuzioni all'interno del governo, con la maggioranza e anche con le opposizioni. Nel corso della riunione della commissione Bilancio di Palazzo Madama, con il ministro dei.

