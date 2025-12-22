Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Ancora una donna uccisa per mano dell'uomo che diceva di amarla. La tragica morte di Anna Tagliaferri a Cava de' Tirreni lascia sgomenti, conferma che quella dei femminicidi è una vera e propria emergenza sociale e che come tale va trattata". Lo afferma Mara Carfagna, segretario di Noi moderati. "Oggi -aggiunge- piangiamo per Anna e per la sua famiglia, alla quale esprimo tutta la mia vicinanza in questo momento di enorme dolore, ci stringiamo alla madre, rimasta ferita, e all'intera comunità cavese ribadendo che per fermare questa strage occorre innanzitutto una ribellione culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salerno: Carfagna, 'femminicidi vera e propria emergenza sociale'

Leggi anche: Milano, ora basta chiamarli femminicidi, è emergenza vera

Leggi anche: Policastro: “Criminalità minorile vera e propria piaga sociale”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pdl Carfagna, alla Camera la deputata di Noi Moderati presenta in conferenza stampa la sua proposta di legge sugli orfani di femminicidi - A Palazzo Montecitorio una conferenza di presentazione sull'iniziativa volta a istituire un registro di orfani "speciali" ovvero quei bambini e bambine "senza madre perché uccisa e senza padre perché ... leggo.it

Pdl Carfagna, alla Camera la deputata di Noi Moderati presenta in conferenza stampa la sua proposta di legge sugli orfani di femminicidi - Colmare un vuoto strutturale che impedisce di conoscere con esattezza il numero dei minori rimasti orfani a seguito di un femminicidio: è l'obiettivo della proposta di legge presentata dall'onorevole ... ilmessaggero.it

Da Berlusconi all’1%: il compleanno politico di Mara Carfagna https://cronachesalerno.it/da-berlusconi-all1-il-compleanno-politico-di-mara-carfagna/ - facebook.com facebook