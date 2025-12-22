Salerno arriva il maxi concorso per assistenti ammnistrativi | l’annuncio di Polverino

A Salerno è stato annunciato un maxi concorso per assistenti amministrativi, come comunicato da Polverino. Contestualmente, è prevista la trasformazione del contratto dei 50 vigili urbani assunti part-time in full time, a partire da marzo. Queste novità fanno parte delle recenti strategie del Comune per migliorare il personale. L’amministrazione comunale ha inoltre espresso il proprio cordoglio per la tragedia di Cava de’ Tirreni.

Tempo di lettura: < 1 minuto A marzo, arriva la trasformazione in full time del contratto per i 50 vigili urbani assunti in part-time al Comune di Salerno: è una delle novità sul fronte del personale annunciate oggi e sancite nell'ambito della seduta del Consiglio comunale che si è aperto con un minuto di silenzio per manifestare il cordoglio dell'amministrazione comunale di Salerno alla tragedia avvenuta a Cava de' Tirreni con il femminicidio di Anna Tagliaferri. Staffetta tra le fila di Forza italia dove l'elezione al consiglio regionale di Roberto Celano lascia il posto a Luca Esposito. Oggi all'esame del consiglio comunale c'era l'importante manovra di bilancio che accontona un fondo cassa di 71 milioni e permetterà nei prossimi tre anni di intervenire con un preciso piano di manutenzioni che riguarderà i quartieri, le strade, ma anche il Pattinodromo, via Velia ed il parco del seminario.

