Saldi 2026 si parte in anticipo | cosa cambia per chi compra a Monza
I saldi invernali 2026 inizieranno prima a Monza e in Lombardia. I primi sconti del 2026 infatti partiranno il 3 gennaio per chiudersi il 3 marzo. Una decisione che viene a seguito di una regola regionale.Perché il 3 gennaioL'avvio dei saldi il 3 gennaio avviene 'a causa' della regola regionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Saldi invernali 2026 in Lombardia: si parte in anticipo, ecco cosa cambia per chi compra a Como
Leggi anche: Saldi invernali 2026, c'è la data: quando si parte in Piemonte
Saldi invernali 2026 in Lombardia: si parte in anticipo, ecco cosa cambia per chi compra a Como; Saldi 2026, si parte in anticipo: cosa cambia per chi compra a Monza; Saldi invernali in Sardegna: un sostegno al commercio locale e alle famiglie; Quando iniziano i saldi invernali in Sardegna?.
Saldi invernali 2026 in Lombardia: si parte in anticipo, ecco cosa cambia per chi compra a Como - Data ufficiale fissata da regione Lombardia, stop alle promozioni prima dei saldi e regole uguali in tutta la regione ... quicomo.it
I saldi iniziano presto: in Sardegna si parte il 3 gennaio - L’indicazione del primo sabato di gennaio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla commissione Svil ... rainews.it
Quando iniziano i saldi 2026: si parte il 3 gennaio. In Puglia non c'è ancora la data. Il calendario - Ci sono già, però, le prime date: ad esempio in Abruzzo si partirà il 3 gennaio, ... quotidianodipuglia.it
Dal 22 al 24 dicembre: Pre saldi -30% e -50% Iniziativa solo per chi ha la nostra fidelity card o vuole entrare a far parte della nostra numerosa famiglia fantasiosa Eh si, prima di chiudere per le vacanze invernali ti vogliamo fare un nuovo regalo. In questi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.