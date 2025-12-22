Sagra del Muffuletto convegni e mostre | Santa Elisabetta celebra i 70 anni dell’autonomia comunale
Santa Elisabetta festeggia i settant’anni dell’autonomia comunale. Le celebrazioni, che ricordano il percorso avviato nel 1955, sono state organizzate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Liborio Gaziano e si articolano in più appuntamenti pensati per unire memoria storica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Mostre, fiera del Perdono e convegni: cosa fare oggi
Leggi anche: Convegni, mostre, abiti storici: gli eventi del martedì aretino
"Sagra del Muffuletto", convegni e mostre: Santa Elisabetta celebra i 70 anni dell’autonomia comunale - Le celebrazioni, che ricordano il percorso avviato nel 1955, sono state organizzate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco ... agrigentonotizie.it
Sannazzaro, la sagra del riso offre cibo, musica e mostre - Riparte la “Via dei sapori e delle tradizioni lomelline” con la 44ª sagra del riso di Sannazzaro, evento che si inserisce nel più ampio progetto “La Via dei sapori e delle tradizioni lomelline”, ... laprovinciapavese.gelocal.it
Radio Onda Due. . Mazzarino. 1^ EDIZIONE SAGRA DELL'OLIO EXTRAVERGINE Serata conclusiva - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.