Saboris Antigus 2025 ha chiuso il suo percorso dopo due mesi di incontri, degustazioni e racconti nei territori della Trexenta e del Sarcidano. Il congedo è arrivato a Mandas, tra il 20 e il 21 dicembre, al termine di un viaggio che ha messo al centro le comunità e la loro capacità di accogliere attraverso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Saboris Antigus, il viaggio dei borghi sardi si chiude a Mandas

Leggi anche: Fiumicino, si chiude il viaggio de “La Bottega del Tempo”

Leggi anche: Esposito Cagliari, contro il Sassuolo la grande occasione per l’attaccante dei sardi: Pisacane da lui si aspetta una cosa. Le ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Saboris Antigus 2025 in Trexenta e Sarcidano: ecco il programma completo da ottobre a dicembre!.

Saboris Antigus: domenica a Mandas l'ultima tappa del viaggio attraverso le tradizioni del gusto - Domenica 22 dicembre a Mandas si celebra l’ultimo appuntamento con “Saboris Antigus: il Natale tra i sentieri del grano”, rassegna dedicata al buon gusto e all’artigianato tra le più amate in Trexenta ... unionesarda.it

Saboris Antigus, torna l'appuntamento con l'autenticità - Torna con il mese d'ottobre l'appuntamento con Saboris Antigus la manifestazione itinerante che tocca i centri di Trexenta e Sarcidano per un viaggio tra i sapori, le storie e le tradizioni ... rainews.it

A Selegas la seconda tappa del viaggio di Saboris Antigus - Saperi e tradizioni della Sardegna”, il circuito che celebra i sapori e le tradizioni della Trexenta e del Sarcidano, mettendo in risalto la cultura, ... unionesarda.it

Saboris Antigus a Mandas @Sergetto Se ti piace ciò che pubblichiamo seguici e condividi la nostra pagina 100083191615279:2048:Sardegna l'isola delle meraviglie #mandas #trexenta Parte 4 - facebook.com facebook

La mitica “Gazzella” dei carabinieri a Mandas in occasione di Saboris Antigus x.com