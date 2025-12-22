S-CER – Per la stagione 2026 entra l’Isla de Los Volcanes
Dal Rally De La Nucía al Catalunya: un viaggio attraverso le tappe del Supercampionato Spagnolo Rally. Una delle modifiche più significative riguarda il Rally De La Nucía, che nel 2025 aveva concluso la stagione come ultima gara del S-CER. La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) ha finalmente svelato il calendario del Supercampionato di Spagna . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Cer Mugello, assemblea partecipata. Entra Vaglia
Leggi anche: Caos a La isla de las tentaciones: concorrente espulsa dopo la scoperta di una gravidanza nascosta
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
La stagione entra nel vivo: 20 chilometri di piste aperte da sabato 20 dicembre. Che le festività abbiano inizio! - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.