S-400 addio? La Turchia sospesa tra Russia e Usa

22 dic 2025

Secondo un rapporto di Bloomberg del 17 dicembre, la Turchia starebbe valutando la restituzione dei sistemi di difesa aerea S-400 acquistati dalla Russia quasi dieci anni fa. Una scelta che, se confermata, segnerebbe una svolta politica prima ancora che militare, perché rimetterebbe in movimento un dossier congelato dal 2019, quando Ankara fu esclusa dal programma dei caccia F-35 e colpita da sanzioni statunitensi. Il presidente Recep Tayyip Erdogan avrebbe affrontato la questione direttamente con Vladimir Putin durante un incontro in Turkmenistan, dopo una serie di contatti tra funzionari. Il Cremlino ha smentito l’esistenza di una richiesta formale, ma il solo fatto che l’ipotesi circoli indica un ripensamento della postura strategica turca. 🔗 Leggi su It.insideover.com

