Russia esplode auto a Mosca | ucciso ufficiale Stato Maggiore Accuse a Kiev
(Adnkronos) – Un ufficiale dello Stato Maggiore russo, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo, è rimasto ucciso stamani a seguito dell'esplosione di un'auto nella zona sud di Mosca. Lo rende noto il Comitato investigativo russo. E' stata aperta un'inchiesta per "omicidio", affermano in un comunicato. Tra le piste al vaglio, aggiungono, quella "collegata" . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
