Rush finale per gli acquisti di Natale Confesercenti | Clima prudente ma si registrano segnali positivi

Si avvicina la scadenza degli acquisti natalizi, con un clima di fiducia leggermente in aumento. Secondo i dati Istat, l’indice di fiducia di famiglie e imprese mostra segnali positivi, soprattutto nel settore dei servizi. Tuttavia, il clima rimane prudente. È importante valutare attentamente le proprie scelte di acquisto, considerando le condizioni attuali e le opportunità offerte dal mercato.

Dicembre segna un miglioramento, seppur contenuto, del clima di fiducia di famiglie e imprese. Secondo i dati diffusi da Istat, l'indice di fiducia dei consumatori sale a 96,6 (da 95,0) mentre quello delle imprese raggiunge quota 96,5 (da 96,1), sostenuto in particolare dall'andamento dei servizi.

