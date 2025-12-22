Rubano il computer di un passeggero ai controlli di sicurezza in aeroporto | due denunciati

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione aeroporto di Catania Fontanarossa hanno individuato i presunti responsabili del furto di un computer portatile all’interno dell’aerostazione. L’indagine è partita dalla denuncia di un passeggero 27enne di Gela, che, dopo i controlli di sicurezza per imbarcarsi su un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

rubano il computer di un passeggero ai controlli di sicurezza in aeroporto due denunciati

© Cataniatoday.it - Rubano il computer di un passeggero ai controlli di sicurezza in aeroporto: due denunciati

Leggi anche: Rubano computer a scuola. Denunciati tre minorenni

Leggi anche: Ruba lo smartwatch ad un passeggero durante i controlli in aeroporto, individuato e denunciato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.