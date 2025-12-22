Rubano il computer di un passeggero ai controlli di sicurezza in aeroporto | due denunciati
I carabinieri della stazione aeroporto di Catania Fontanarossa hanno individuato i presunti responsabili del furto di un computer portatile all’interno dell’aerostazione. L’indagine è partita dalla denuncia di un passeggero 27enne di Gela, che, dopo i controlli di sicurezza per imbarcarsi su un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
