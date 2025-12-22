Rubano all’Eliseo stoviglie d’argento e porcellane da 40 mila euro per rivenderle su Vinted Tra i ladri anche il maggiordomo | E’ stato travolto dalla sua passione

Prima il rocambolesco furto al Louvre, ora il colpo all’ Eliseo. In Francia tre persone sono state arrestate per aver sottratto un centinaio di stoviglie d’argento e preziose porcellane nel palazzo della presidenza della Repubblica. Teatro del colpo ‘XXL’, come titola oggi il quotidiano Le Parisien, il primo a rivelare la notizia, è infatti proprio lo storico (e sorvegliatissimo) palazzo della presidenza francese, in rue du Faubourg Saint-Honoré, dove risiede il presidente Emmanuel Macron con la moglie Brigitte. Come si legge sul Guardian, le forze di polizia hanno recuperato gli oggetti preziosi, il cui valore si attesta sui 40 mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

