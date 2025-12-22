Arriva una nuova versione della rottamazione delle cartelle esattoriali con la Legge di Bilancio in aula da oggi al Senato. La rottamazione quinquies, punta a coinvolgere una platea molto ampia, circa 16 milioni di contribuenti, offrendo una dilazione senza precedenti, fino a nove anni, e condizioni economiche più favorevoli rispetto alle ipotesi iniziali. Cos’è la rottamazione quinquies e chi riguarda. La rottamazione quinquies è il quinto intervento di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il principio resta lo stesso: consentire a cittadini e imprese di chiudere i debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale originario, cioè imposte e contributi dovuti, senza sanzioni e interessi di mora maturati nel tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rottamazione quinquies: fino a 9 anni per pagare le cartelle con tassi ridotti al 3%

