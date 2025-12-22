Rottamazione quinquies | fino a 9 anni per pagare le cartelle con tassi ridotti al 3%
Arriva una nuova versione della rottamazione delle cartelle esattoriali con la Legge di Bilancio in aula da oggi al Senato. La rottamazione quinquies, punta a coinvolgere una platea molto ampia, circa 16 milioni di contribuenti, offrendo una dilazione senza precedenti, fino a nove anni, e condizioni economiche più favorevoli rispetto alle ipotesi iniziali. Cos’è la rottamazione quinquies e chi riguarda. La rottamazione quinquies è il quinto intervento di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il principio resta lo stesso: consentire a cittadini e imprese di chiudere i debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale originario, cioè imposte e contributi dovuti, senza sanzioni e interessi di mora maturati nel tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Rottamazione quinquies, novità sulle cartelle per regolarizzare i debiti: chi può aderire, le modalità di pagamento, estinzione e importi da pagare
Leggi anche: Rottamazione quinquies delle cartelle in Manovra 2026, cosa sappiamo sulla pace fiscale fino ad ora
Rottamazione quinquies, svolta sul tasso: rate al 3% e 9 anni; Pace fiscale 2026, cambia la rottamazione quinquies: rate più leggere e debiti fino al 2035; Rottamazione quinquies, sorpresa: tasso di interesse al 3% e rate più leggere; Manovra 2026, tutte le misure: rottamazione in 9 anni per le cartelle esattoriali. Pensioni, penalizzati i lavori più usuranti. Oggi in Aula.
Rottamazione quinquies: fino a 9 anni per pagare le cartelle con tassi ridotti al 3% - Con la nuova Legge di Bilancio, la quinta rottamazione delle cartelle coinvolge oltre 16 milioni di contribuenti: niente sanzioni né interessi di mora, adesione entro aprile 2026 e rate fino al 2035 ... panorama.it
Rottamazione quinquies: i vantaggi della nuova pace fiscale in Parlamento - Il dibattito parlamentare degli ultimi mesi ha posto al centro dell’attenzione uno dei capitoli più attesi e discussi della Manovra economica 2026: l’introduzione di una nuova edizione d ... finanza.repubblica.it
Rottamazione quinquies, tasso rate scende al 3%: ecco chi può aderire e come funziona - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rottamazione quinquies, tasso rate scende al 3%: ecco chi può aderire e come funziona ... tg24.sky.it
Un emendamento alla Manovra ha portato gli interessi sulle rate della Rottamazione quinquies al 3%, andando incontro alle richieste della Lega - facebook.com facebook
Rottamazione quinquies: con la domanda si sospendono automaticamente pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. #rottamazione #fisco x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.