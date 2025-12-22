Rotonda via Leonardo da Vinci ragazza tenta suicidio dal ponte | salvata da un finanziere libero dal servizio

Stava percorrendo con la propria auto la rotonda di piazza Einstein quando ha notato una ragazza che si stava gettando dal cavalcavia. A quel punto si è fermato e l'ha soccorsa evitando la tragedia. Protagonista della vicenda un maresciallo del comando provinciale della guardia di finanza di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

