"Scandaloso". Al cimitero dei Rotoli hanno collocato una cinquantina di loculi prefabbricati lungo il viale della Misericordia, davanti alle tombe di interesse storico. E la sovrintendenza dei Beni culturali dov'è? La sovrintendenza sta provando a dirimere la questione, innanzitutto per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Rotoli, loculi prefabbricati accanto alle tombe d'interesse storico: "Scandaloso"

Esplode una nuova coda di polemiche al cimitero dei Rotoli di Palermo, figlia proprio di quella emergenza ma che a molti cittadini, pronti a costituirsi in un comitato, non va giù - facebook.com facebook

