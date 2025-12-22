Rotary domeniche della salute | Ecg il 28 dicembre nuova tappa del programma di prevenzione

Il Rotary Club Benevento, sotto la guida del presidente Raffaele Pilla, prosegue con le iniziative delle Domeniche della salute, dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei cittadini. La prossima tappa, prevista per il 28 dicembre, sarà dedicata all’ECG, uno strumento fondamentale per il controllo della salute cardiaca. Questi eventi rappresentano un’opportunità per approfondire la conoscenza sulla tutela del proprio benessere e promuovere stili di vita più consapevoli.

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Raffele Pilla. "L'elettrocardiogramma (ECG) è un esame strumentale che rappresenta graficamente gli eventi elettrici che si verificano durante il ciclo cardiaco. Esso è in grado di fornire alcune indicazioni sul passato del cuore, ovvero su eventuali malattie che lo hanno riguardato, e sul presente, ovvero su malattie in atto quali, ad esempio, disturbi del ritmo, ischemia miocardica (soprattutto se correlati a sintomi tipici in atto), squilibri idro-elettrolitici, ipertensione arteriosa.

