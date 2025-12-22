Rosato analizza la sconfitta dell' Akragas | Condannati dal rigore e da una distrazione difensiva
“Ci hanno messo cuore, anima ed energia. Sul piano del gioco hanno creato soprattutto quando noi eravamo sbilanciati in avanti per recuperare il risultato. Purtroppo veniamo condannati da due episodi: un rigore nato da un rimpallo e una distrazione difensiva sul 2-0. Il calcio è questo”. È con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Rosato analizza la sconfitta dell'Akragas: Condannati dal rigore e da una distrazione difensiva.
Akragas perde contro il Priolo, il dg Rosato: “Brutta botta ma non è un dramma” - Nel dopo partita hanno analizzato il match il direttore generale biancazzurro Giancarlo Rosato e il tecnico del Priolo Maurizio Intagliato ... grandangoloagrigento.it
