Rosato analizza la sconfitta dell' Akragas | Condannati dal rigore e da una distrazione difensiva

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci hanno messo cuore, anima ed energia. Sul piano del gioco hanno creato soprattutto quando noi eravamo sbilanciati in avanti per recuperare il risultato. Purtroppo veniamo condannati da due episodi: un rigore nato da un rimpallo e una distrazione difensiva sul 2-0. Il calcio è questo”. È con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

