“Ci hanno messo cuore, anima ed energia. Sul piano del gioco hanno creato soprattutto quando noi eravamo sbilanciati in avanti per recuperare il risultato. Purtroppo veniamo condannati da due episodi: un rigore nato da un rimpallo e una distrazione difensiva sul 2-0. Il calcio è questo”. È con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Akragas pronta alla sfida con il Serradifalco, Rosato: "Impegno da non sottovalutare"

Leggi anche: Inter Milan, Vieri analizza la sconfitta dei nerazzurri: il rigore sbagliato da Calhanoglu e il cammino dei nerazzurri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rosato analizza la sconfitta dell'Akragas: Condannati dal rigore e da una distrazione difensiva.

Akragas perde contro il Priolo, il dg Rosato: “Brutta botta ma non è un dramma” - Nel dopo partita hanno analizzato il match il direttore generale biancazzurro Giancarlo Rosato e il tecnico del Priolo Maurizio Intagliato ... grandangoloagrigento.it

Rivoluzione per l'ESTA, il visto veloce per gli USA: il governo ha proposto di rendere obbligatoria per ogni richiedente la comunicazione dei propri profili Social, in modo da analizzare la sua attività degli ultimi 5 anni. La modifica è rivolta ai 42 paesi che fruisco - facebook.com facebook