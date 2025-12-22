rome parade 2026

Il 1 gennaio 2026, a partire dalle 15:30, torna Rome Parade, la parata che - con il patrocinio di Roma Capitale - celebra il nuovo anno con le marching band e i gruppi di cheerleader provenienti dagli Stati Uniti, affiancati da formazioni italiane – classiche o folkloristiche.La parata avrà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Capodanno a Roma, 1° Gennaio 2026 in musica nel centro storico con la “Rome Parade” - Il nuovo anno a Roma si apre nel segno della musica, dei colori e dell’incontro tra culture. castellinotizie.it

Primo dell’anno di festa e musica per le vie del centro della Città Eterna - La Rome Parade non è solo una parata: è un rito collettivo, un invito a vivere la città con il passo di chi la attraversa, non di chi la consuma. leggo.it