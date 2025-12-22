Roma via libera al bilancio di previsione 2026-2028 | gli interventi
Roma, 22 dicembre 2025 – L’Assemblea Capitolina ha approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2026, 2027 e 2028 che investe in particolar modo su case popolari e welfare, oltre che sulla cura del decoro cittadino. Il bilancio di previsione di parte corrente, si legge in una nota, ammonta complessivamente a circa 5,7 miliardi nel 2026, un incremento considerevole se comparato con gli stanziamenti iniziali del 2021 e del 2022 (pari, rispettivamente, a 5,1 e 5,4 miliardi). Roma entra nella fase post Giubileo “con un bilancio da 5,7 miliardi” Con il bilancio approvato viene mantenuto inalterato il livello di risorse ormai garantito al sociale e la scuola pari, complessivamente, a 1,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
