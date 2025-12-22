Roma Tim in down | linea internet a rilento e disagi per gli utenti

Mattinata di passione i clienti di Tim e Tiscali, che si appoggia sulla stessa rete dell'operatore Telecom. A Roma, infatti, si sono registrarti grossi problemi relativi alla linea telefonica e alla rete internet come confermato anche dalle segnalazioni su Downdetector. Al momento, le aziende non. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma, Tim in down: linea internet a rilento e disagi per gli utenti

Tim down oggi, problemi di linea e con le chiamate: perché non funziona e cosa sta succedendo - Dalle 10 di stamattina gli utenti Tim stanno riscontando problemi sia sulla Rete mobile che sui servizi Internet ... fanpage.it

Tim down a Roma: segnalati rallentamenti e disservizi - I malfunzionamenti sono cominciati alle 9 di lunedì 22 mattina e coinvolgono l’intero ecosistema del gruppo telefonico: dall’accesso a internet alle chiamate vocali fino alle linee domestiche ... milanofinanza.it

